Nicolas Cage è Nicolas Cage nelle nuove foto dal set di The Unbearable Weight of Massive Talent

Su Twitter sono apparse nuove e interessanti foto di Nicolas Cage dal set croato di The Unbearable Weight of Massive Talent, dove Cage interpreta una versione disperata di sé stesso.

Vi abbiamo già parlato più volte del film The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui Nicolas Cage interpreta se stesso in una versione leggermente più disperata, ed è così bisognoso di lavoro da accettare un milione di dollari per apparire alla festa di compleanno di un suo super fan miliardario, che è anche un boss del crimine e che è interpretato da Pedro Pascal. Dopo le foto apparse circa una settimana fa dal set di Dubrovnik in Croazia, ne sono comparse diverse altre, sempre pubblicate su Twitter, che vi mostriamo in fondo all'articolo.

Da notare la giacca rosa sgargiante indossata da Nicolas Cage, che ha sulla schiena delle ali, un barboncino e... un enorme simbolo di Superman, ovvio riferimento al Superman Lives che l'attore avrebbe dovuto interpretare. Lo vediamo poi in alcune foto assieme a Pedro Pascal, e mentre guida una Porsche argentata col collega al suo fianco svenuto o addormentato.

Non vediamo l'ora di vedere questo film direttto da Tom Gormican e da lui co-sceneggiato insieme a Kevin Etten, di cui tempo fa Cage ha detto che sarebbe stata un'esperienza simile al vivere "una versione alla Gabinetto del dottor Caligari di Con Air e Face/Off", qualunque cosa questo significhi.

Nic Cage is a style icon. pic.twitter.com/srxbw06mwN — Trey Lawson’s New Nightmare (@T_Lawson) October 8, 2020

Pics of Nicolas Cage with a weird in pink jacket off set during the shooting of 'The Unbearable Weight of Massive Talent' in Dubrovnik, Croatia... pic.twitter.com/gOMa6vXRoC — NouveauShamanicNews (@stanleygoodsp12) October 8, 2020

Nicolas Cage as "Nicolas Cage" and Pedro Pascal as "Javi" on the set of 'The Unbearable Weight of Massive Talent' in Croatia... pic.twitter.com/4qN13G7Fwg — NouveauShamanicNews (@stanleygoodsp12) October 5, 2020

Pics of Nicolas Cage and Pedro Pascal filming a jeep-motorcycle chase scene in 'The Unbearable Weight of Massive Talent' in Dubrovnik, Croatia... pic.twitter.com/z0XUQpWgxf — NouveauShamanicNews (@stanleygoodsp12) October 13, 2020