Nicolas Cage e il colore (lovecraftiano) venuto dallo spazio

Quella che vedete è la prima foto ufficiale di Color Out of Space.

Ma che vita sarebbe senza Nicolas Cage? Come se la crisi di governo non bastasse, c'è lui, il più adorabile scalmanato nevrotico del cinema americano, a tenere alto il livello di eccitazione della nostra estate. Prima con una lunga e imperdibile intervista rilasciata al New York Times (che vi consiglio davvero caldamente) poi con il trailer di Running with the Devil, e ora con questa foto che vedete campeggiare qui sopra, e che è la prima foto ufficiale di Color Out of Space, il film che lo vede protagonista e che porta al cinema celebre racconto di fantascienza horror "Il colore venuto dallo spazio", scritto da Howard Phillips Lovecraft nel 1927.

Secondo adattamento del racconto dello scrittore americano dopo quello del 1965 diretto da Daniel Haller, La morte dall'occhio di cristallo, Color Out of Space segna il ritorno dietro la macchina da presa del sudafricano Richard Stanley, autore di film come Hardware, Demoniaca e L'isola perduta (remake de L'isola del dr. Moreau interpretato da Marlon Brando e Val Kilmer) che torna al cinema dopo una pausa durata vent'anni e che del film è anche sceneggiatore.

A produrre c'è per la SpectreVision, la società di Elijah Wood con cui Cage ha già collaborato per il folle horror Mandy, visto allo scorso Torino Film Festival.

Color Out of Space racconta la storia dei Gardner, una famiglia in fuga dalla frenesia dei nostri tempi che trova casa in una sperduta fattoria del New England. Ma la pace cui anelavano i Gardner viene turbata dal precipitare di un meteorite nel loro giardino, che si fonde col terreno e inizia a emettere uno strano colore capace di contaminare la terra e le persone, mutando le forme di vita con cui entra in contatto e alterando le proprietà dello spazio-tempo.