Nicolas Cage contro un invasore alieno nel trailer del film di arti marziali Jiu Jitsu!

News Cinema

L'ultima eccentrica impresa cinematografica di Nicolas Cage è un film di arti marziali intitolato Ju-Jitsu, in cui combatte contro un alieno. Nel cast anche Frank Grillo e Tony Jaa. Ecco il trailer.

"È folle... come me!", dice a un certo punto nel trailer di Ju Jitsu Nicolas Cage facendo una delle sue famose facce. Non sarà certo questo action con un (solo) invasore alieno combattuto con le arti marziali del ju jitsu la sua impresa cinematografica più folle, ma abbiamo perso ormai il conto di quanti film Cage faccia all'anno. Nel trailer di questo action sci-fi scritto e diretto da Dimitri Logothetis, lo vediamo spiegare a un gruppo di combattenti di arti marziali che una volta l'anno si apre un portale e appare un guerriero alieno che vuole battersi a colpi di ju jitsu, appunto.

Nel cast del film ci sono nomi di richiamo per gli amanti del genere come Tony Jaa, Frank Grillo, Alain Moussi, Rick Yune, Marie Avgeropoulos e Juju Chan, ma è indubbio che il principale motivo di attrazione sia proprio il caro vecchio Nic Cage, che a 56 anni non ha ancora finito di stupirci.

In America Ju Jitsu uscirà al cinema e on demand il 20 novembre e questa è la trama dettagliata:

Quando Jake Barnes (Cage), un maestro Jiu Jitsu, si rifiuta di affrontare Brax, un'invincibile creatura aliena, il futuro dell'umanità resta in bilico. Ferito e con una grave amnesia, Jake viene catturato da uno squadrone militare non preparato a combattere l'impietoso invasore disceso sul pianeta. Jake viene salvato da Wylie e da un antico ordine di combattenti Ju Jitsu che devono aiutarlo a ritrovare la memoria e a recuperare le forze per unirsi a loro e sconfiggere Brax in un'epica battaglia che determinerà il destino dell'umanità.