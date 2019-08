Nicolas Cage come Walter White nel trailer di Running With The Devil

News Cinema

L'attore duetta con Laurence Fishburne in un thriller sul narcotraffico in uscita nelle sale USA il prossimo 20 settembre.

Dopo il revenge-movie in salsa horror Mandy, film indipendente che per alcuni è già diventato un cult, l'inarrestabile Nicolas Cage duetta con Laurence Fishburne in un thriller sul narcotraffico intitolato Running With the Devil e che uscirà nelle sale americane e on demand il prossimo 20 settembre.

Diretto da Jason Cabell, il film è interpretato anche da Barry Pepper, Adam Goldberg, Leslie Bibb, Clifton Collins Jr., Peter Facinelli, Christian Tappan, Natalia Reyes e Cole Hauser, e segue le vicende di un uomo conosciuto come The Cook (il Cuoco) e di un suo compare chiamato The Man (l'Uomo) che devono andare in Sudamerica per capire cosa sia andato storto con un carico di cocaina. Chi ha visto Breaking Bad noterà, guardando il trailer nuovo di zecca del film, alcune analogie fra il chimico creatore di metanfetamina Walter White e il personaggio di Cage.

Ecco la sinossi ufficiale di Running With the Devil:

Quando una partita di cocaina viene compromessa con il disappunto del capo di un cartello della droga conosciuto semplicemente come Il Boss, costui incarica il suo più fidato scagnozzo, The Cook, e il suo partner, un altro mago del narcotraffico chiamato The Man, di intraprendere un pericoloso viaggio per controllare il processo di produzione e distribuzione della sostanza. Mentre la droga compie un periglioso cammino attraverso i confini internazionali, fra gangster, raffinatori e corrieri, i due uomini vengono rintracciati dagli Agenti Federali. Quando The Cook si accorge dove la rete minaccia di rompersi, potrebbe essere troppo tardi per non scontentare il cartello.