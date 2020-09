Nico, 1988: il film da vedere e commentare insieme venerdì 4 settembre con SimulWatch

News Cinema

Un tempo cantante dei Velvet Underground, Christa Päffgen è la figura al centro del film Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 4 settembre alle 20:30.

La visione condivisa di venerdì 4 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film drammatico vincitore della sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2017. Nico, 1988 è diretto da Susanna Nicchiarelli ed è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico, musa di Andy Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria. Il film ha vinto quattro premi David di Donatello, tra cui quello per la migliore sceneggiatura originale scritta dalla stessa regista Susanna Nicchiarelli.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Nico, 1988 e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 4 settembre alle 20:30.

Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 segue Christa Päffgen, in arte Nico (Trine Dyrholm), nella sua seconda vita dopo i Velvet Undergroung, quando inizia la carriera da solista. La sua musica è tra le più originali degli anni 70 e 80 ed ha influenzato tutta la produzione musicale successiva. La "sacerdotessa delle tenebre", così veniva chiamata, ritrova veramente se stessa dopo i quarant’anni, quando si libera del peso della sua bellezza e riesce a ricostruire un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. Il film racconta degli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa degli anni 80. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

