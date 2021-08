Nicholas Hoult sarà Renfield nel moderno spin-off di Dracula per la Universal

News Cinema

L'attore britannico Nicholas Hoult è stato scelto per interpretare l'iconico ruolo di Renfield, il folle seguace di Dracula, nel monster movie Universal.

Ne ha fatta di strada Nicholas Hoult da quando era il bambino paffutello che finiva per conquistare l'arido cuore di Hugh Grant in About a Boy. Dopo numerose prove della sua bravura, oggi è stato scelto come protagonista di Renfield, il monster movie Universal dedicato al folle seguace di Dracula, interpretato al cinema da attori come Dwight Frye nell'originale, Tom Waits (nel Dracula di Coppola) e Topor nel Nosferatu di Werner Herzog.

Il film sarà diretto da Chris McKey, regista di La guerra di domani, e scritto dall'autore di Rick e Morty, Ryan Ridley. Anche se non si conoscono ancora dettagli sulla trama di Renfield, si sa che sarà ambientato ai giorni nostri, in una rilettura moderna dell'immortale storia creata da Bram Stoker nel 1897.

Tra i produttori c'è anche Robert Kirkman.