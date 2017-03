Nicholas Hoult e Henry Cavill in Iraq nel trailer del war-movie Netflix Sand Castle

Continuano ad arrivare trailer dei prossimi film Netflix: questa volta tocca a Sand Castle, un war-movie di cui sono protagonisti Nicholas Hoult e Henry Cavill in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 21 aprile.

La storia del film è quella di un gruppo di soldati americani in Iraq nel 2003, all'inizio della Seconda Guerra del Golfo. In particolare di uno di loro, Matt Ocre, interpretato da Hoult, impegnato nella riparazione di una pozzo acquifero danneggiato dai bombardamenti dei suoi in un villaggio dove tutti lo guardano con risentimento e rabbia.

Questo qui di seguito è il nuovissimo trailer di Sand Castle.