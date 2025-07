Next One, il corto WeShort sulla violenza di genere da vedere ora su Comingsoon.it

News Cinema

Diretto da Gugliemo Poggi, il cortometraggio Next One che vi mostriamo è basato su un'idea della modella, attrice e influencer Marta Pozzan, anche nel cast insieme a Celeste Dalla Porta, protagonista del Parthenope di Paolo Sorrentino.

Prosegue la collaborazione tra WeShort e Coming Soon per portare nel mainstream il mondo del cortometraggio, con la sua forza sintetica in grado di inquadrare le tematiche più discusse: l'opera che vi presentiamo oggi - e che potete guardare più in basso - è Next One di Gugliemo Poggi, da lui realizzato insieme alla modella e attrice Marta Pozzan. In chiave visionaria, affronta il tema della violenza di genere, mettendoci di fronte a una sequenza di umiliazioni che mettono a dura prova.

Diverse ragazze si presentano a un provino tenuto da Marta, giovane modella italiana trasferitasi a Los Angeles, accompagnata da due lacché collaboratori: Marta non risparmia a nessuna giudizi devastanti e demolitori, stroncando velleità, criticando vestiario e soprattutto corpi, umliando chi ha di fronte, con un sadismo che si spegne solo quando alcune determinate parole non la spingono a guardare sé stessa in un'altra maniera. La distanza del bianco e nero aprirà per un attimo di franchezza le porte al colore.

Next One ("la prossima") è un cortometraggio (12 min) del 2020, diretto da Giugliemo Poggi e da lui scritto insieme a Marta Pozzan, sua ideatrice, interprete e producer. A parte Marta, tra le aspiranti modelle appaiono Eleonora Lausdei, Beatrice Olla, Sara Bevilacqua, Rossella Romano e Celeste Dalla Porta, diventata poi celebre come protagonista del recente Parthenope di Paolo Sorrentino. La direzione della fotografia è a cura di Emanuele Pasquet, il montaggio è firmato da Niccolò Notario e Giuseppe Stasi. Il cortometraggio ha vinto nel 2022 il premio come "Best Women Empowerment Short" ai Berlin Shorts Awards, nonché una menzione d'onore ai Red Movie Award, mentre Marta Pozzan ha vinto come miglior attrice agli Hollywood Gold Awards.

Next One: chi sono Marta Pozzan e il regista Guglielmo Poggi

Scrittrice, attrice, modella e influencer vicentina, Marta Pozzan vive in California a Los Angeles. Oltre a essere apparsa in campagne per Samsung, Modelo, American Express e altri brand, da creativa si è occupata in prima persona di moda collaborando con Kenzo, Dior, Chopard, Bvlgari, Estee Lauder, Fendi, Marc Jacobs. Nel 2022 è apparsa nella miniserie di Netflix From Scratch, accanto a Zoe Saldana, prodotta da Reese Witherspoon. A giugno è stata protagonista del debutto cinematografico di Charlotte Ercoli, Fior Di Latte, in anteprima al Tribeca Film Festival. Impegnata sul fronte dei diritti delle donne, si spende anche sui suoi canali social a sostegno della salute mentale: i due interessi si fondono di fatto in un lavoro come Next One.





Guglielmo Poggi, nato a Roma e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, debutta a 19 anni con Romeo e Giulietta diretto da Gigi Proietti al Globe Theatre. Da allora calca i principali palcoscenici italiani come protagonista e coprotagonista. È stato il più giovane candidato ai Nastri d’Argento come attore di commedia. Al cinema recita in Smetto Quando Voglio di Sidney Sibilia, Viva l’Italia e Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno, L’estate addosso di Gabriele Muccino, The Startup di Alessandro D’Alatri. È protagonista in Il nostro ultimo di Ludovico Di Martino (Miglior Attore Protagonista – MIFF Award) e in Il tuttofare di Valerio Attanasio, per cui riceve il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2018. In TV è protagonista di due stagioni di Cops (Sky), Luna Park (Netflix), Imperfetti Criminali (Prime Video), School of Mafia, e interpreta Angelo Izzo nella serie Circeo (Rai1). Come regista ha vinto diversi premi internazionali con cortometraggi a forte impatto sociale. La sua poetica indaga i temi dell’identità, del potere e delle contraddizioni del presente, con sguardo ironico e profondamente umano.





Marta Pozzan dice della sua esperienza: "Desidero e incoraggio anche altri creativi come me, che hanno una piattaforma in grado di raggiungere molte persone, a scegliere una causa e a condividere le proprie storie, perché questo aiuta anche gli altri a fare lo stesso."

Guglielmo Poggi in Next One voleva che "le vittime si confrontassero, senza filtri, tra serie A e serie B. Che il potere fosse in mano a una donna, paladina e carnefice. Che lo sguardo restasse distante, mai troppo intimo. Ho capito quel giorno, parlando con mia madre, attrice che ha rifiutato compromessi: il coraggio di fare la cosa giusta, spesso, non interessa alla Storia. Questo corto nasce da lì. Da un’urgenza, da un arrovellamento. E da un bisogno, come uomo, di parlarne."

Per vedere gratuitamente Next One, con un breve break pubblicitario, è sufficiente avviare il player qui sotto.