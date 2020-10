News Of The World: Tom Hanks nelle prime foto del suo primo western

News Cinema

Vanity Fair pubblica le prime immagini di scena di News Of The World, il film con Tom Hanks diretto da Paul Greengrass e ambientato nel vecchio West.

Arrivano da Vanity Fair le prime immagini di Tom Hanks in News of The World, che segna la sua seconda collaborazione con Paul Greengrass dopo Captain Phillips. Il ruolo che il nostro caro attore interpreta nel film è quello di un grande oratore, un uomo larger than life che gira il Texas raccontando quello che accade in giro per il mondo. Il suo nome è Captain Jefferson Kidd e il suo obiettivo è far soldi, anche se in lui alberga anche la speranza che chi non vede al di là del proprio naso possa ampliare i propri orizzonti attraverso un tuffo nella storia e nell'attualità. Siamo comunque nel passato, precisamente ai tempi della Guerra Civile Americana, come si capisce anche dalla foto e dai costumi indossati da un Hanks barbuto, sornione e un po’ rubicondo.

News of the World è tratto dal romanzo omonimo di Paulette Jiles e ci mostra Captain Jefferson Kidd alle prese con un compito non facile: riportare a casa una ragazza che è stata rapita e cresciuta da una tribù di nativi americani che le hanno prima ucciso i genitori. Inutile dire che fra i due si creerà un legame fortissimo.

La data di uscita di News of The World è ancora fissata per il prossimo 25 dicembre. Aspettiamo il film con trepidazione, sia per goderci un'altra brillante performance di Tom Hanks sia per scoprire come Greengrass abbia guardato questa volta all'America, che poi è quella del vecchio West.