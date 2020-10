News of the World: teaser trailer del western con Tom Hanks

News Cinema

Dopo le foto in anteprima diffuse ieri, ecco le prime immagini in video del film diretto da Paul Greengrass che è previsto in uscita nelle sale americane per il giorno di Natale di quest'anno.

Dopo le prime foto che vi abbiamo mostrato ieri, ecco che ha fatto la sua apparizione online anche il primo teaser trailer di News of the World, il film che segna la seconda collaborazione tra Tom Hanks e Paul Greengrass dopo Captain Phillips, nonché il primo film western per entrambi.

Tratto da un romanzo omonimo scritto da Paulette Jiles, News of the World vede Hanks nei panni di un personaggio di nome Capitano Jefferson Kidd, un vedovo veterano della Guerra Civile che, negli anni attorno al 1870, gira il West per portare le notizie del mondo (appunto) nei luoghi più remoti. Nel corso delle sue peregrinazioni, accetterà di prendersi cura di una ragazzina che sei anni prima era stata rapita dagli indiani e di riaccompagnarla a casa dagli zii, dando così il via a una serie di eventi e alla nascita di un legame paterno nei confronti della giovane.

Al momento la data di uscita negli USA di News of The World è fissata per il prossimo 25 dicembre.

News of the World: il primo teaser trailer