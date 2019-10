New York Comic Con: Sam Raimi annuncia un nuovo capitolo de La Casa!

News Cinema

Bruce Campbell vi lavorerà però soltanto in veste di produttore.

Venuto al New York Comic Con per presentare il nuovo episodio di The Grudge di cui è produttore, il “titano” dell’horror Sam Raimi ha annunciato che ci sarà un altro episodio de La Casa, senza però specificare se si tratta di un capitolo legato alla trilogia originale oppure se farà parte dell’universo del remake diretto da Fede Alvarez nel 2013, film più che meritevole che vedeva protagonista Jane Levy.

Quello che Raimi ha però confermato è che il mitico Bruce Campbell non vi reciterà ma lavorerà al progetto soltanto in veste di produttore: “E’ stanco di avere i vestiti sempre inzuppati di sciroppo…” ha scherzato Raimi sul mancato coinvolgimento dell’amico e collega riguardo il prossimo La Casa.

Uscito negli Stati Uniti nel 1981, il primo Evil Dead – titolo originale – è stato seguito da un secondo capitolo arrivato nel 1987 e da L’armata delle tenebre del 1990. Nel 2015 è poi arrivata la serie TV Ash v Evil Dead, che ha resuscitato l’amore dei fans per la saga horror-splatter ed è durata per tre stagioni. Nel cast oltre ovviamente al solito Campbell anche Dana DeLorenzo, Ray Santiago e l’altra icona della TV Lucy Lawless.

Oltre lala trilogia de La Casa Sam Raimi ha realizzato anche quella fortunatissima dello Spider-Man con Tobey Maguire e un noir di altissimo valore artistico come Soldi sporchi, che vedeva protagonisti Bill Paxton e Billy Bob Thornton. Quest’ultimo ottenne la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista insieme alla segnalazione ottenuta anche dalla sceneggiatura non originale. Tra gli altri capolavori del regista ricordiamo anche Darkman e Pronti a morire.