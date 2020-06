New Police Story: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 3 giugno con SimulWatch

News Cinema

Il grande Jackie Chan, leggenda vivente del cinema di arti marziali, è il protagonista di questo scatenato action movie, quinto capitolo di una fortunatissima serie hongkonghese. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 3 giugno alle 17.

La visione condivisa di mercoledì 3 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di New Police Story, scatenato poliziesco d'azione che vede protagonista una delle leggende viventi del cinema d'arti marziali, il grande Jackie Chan.

L'appuntamento per vedere tutti insieme New Police Story e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 3 giugno alle 17.

New Police Story, che è stato diretto nel 2004 dal regista di Hong Kong Benny Chan, è il quinto capitolo di una delle più popolari e fortunate saghe d'azione del cinema hongkonghese, e ne rappresenta quello che oggi viene definito un reboot.

La storia è quella di Wing, ispettore della polizia di Hong Kong, che in seguito a uno scontro con la gang criminale che cercavano di debellare, ha visto mortire tutti gli uomini della sua squadra, e cerca rifugio e oblio nell'alcool. Un giorno Wing si trova di fronte un giovane dal passato turbolento, che aspira a diventare un poliziotto, e lo convince a tornare al lavoro con lui, riprendendo in in mano il caso e a ottenere la sua vendetta.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

