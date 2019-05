New Mutants esce dal limbo! Riprese aggiuntive entro l'anno, uscita in sala nell'aprile 2020

E’ arrivata (finalmente!) la conferma che New Mutants non è un progetto abortito, tutt’altro. A darla è stato il produttore Simon Kinberg, i quale ha confermato che il cast al completo tornerà per le riprese aggiuntive che si svolgeranno entro la fine dell’anno. In questo modo il film diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle) arriverà nelle sale americane il 3 aprile del 2020.

Numerosi e quasi irrisolvibili sono stati i problemi di New Mutants. A quanto pare le prime riprese sono risultate davvero troppo dark e vicine all’horror, scontentando la 20th Century Fox. E’ stato poi impossibile quantificare le dimensioni dei re-shooting, diventati col passare dei mesi una sorta di leggenda metropolitana. Pian piano il progetto è finito in una sorta di limbo produttivo sempre più simile a un inferno, e quando poi la Fox è stata acquistata dalla Disney il destino di New Mutants sembra davvero segnato. Adesso invece la svolta sinceramente imprevista, eppure per noi molto più che lieta. Il film verrà finito, e cosa ancor più importante potremo vederlo in sala!

Ricordiamo che il cast principale di New Mutants - che in origine doveva essere il primo capitolo di una trilogia horror dedicata ai giovani X-Men - è composto da Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Charlie Heaton e Antonio Banderas, fresco vincitore della Palma d’Oro come grazie attore a Cannes grazie a Dolor y gloria di Pedro Alomodóvar. Maisie Williams è appena uscita dall’enorme successo di Game of Thrones, dove per tutti questi anni ha interpretato il personaggio probabilmente più amato (almeno da chi scrive…) Arya Stark. Anya Taylor-Joy invece è già un’icona dell’horror grazie a film come Split, Glass ma soprattutto il cult-movie The Witch, diretto da Robert Eggers.

Ricordiamo infine che Simon Kinberg ha esordito alla regia con l'imminente Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga cinematografica degli X-Men che vede protagoniste Sophie Turner e Jessica Chastain.