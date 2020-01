New Mutants: arriva il secondo trailer dello spin-off degli X-Men a due anni dall'uscita del primo

News Cinema

Girato nel 2017 poi messo in sala d'attesa, questo film di Josh Boone uscirà finalmente il prossimo aprile.

Ricapitoliamo.

New Mutants è uno spin-off della saga degli X-Men ispirato all'omonima graphic novel degli anni 80. Il regista e co-sceneggiatore Josh Boone ha però puntato a una versione più dark creando una storia ambientata in una sorta di ospedale dove alcuni mutanti teenager vengono istruiti a padroneggiare i loro poteri. Questo è quello che loro credono, ma la verità pare sia un'altra.

New Mutants è stato girato nel 2017 e alla prima visione i produttori della Fox hanno pensato che ci fosse bisogno di aumentare l'aspetto horror della storia. Il film sarebbe dovuto uscire in sala nell'aprile 2018, ma è stato fatto slittare a febbraio 2019 per avere il tempo di effettuare riprese aggiuntive. Spostato ulteriormente ad agosto, il film è poi finito in un limbo dopo che la Disney ha completato l'acquisizione della 20th Century Fox. Non si sapeva quale sorte avrebbe avuto fino a questo nuovo e secondo trailer che ne annuncia la nuova e presumibilmente definitiva uscita al 3 aprile negli Stati Uniti, il 2 in Italia. Delle riprese aggiuntive non se ne è più saputo nulla e, a quanto sembra, New Mutants con il montaggio finale della prima versione del 2017. Nel cast troviamo Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.



New Mutants: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama di New Mutants

Sperimentale cinecomic a tinte horror, New Mutants si svolge tra le mura opprimenti dell'ospedale dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. La scozzese Rahne Sinclair alias Wolfsbane (Maisie Williams) può trasformarsi ad esempio in lupo feroce, mentre la sorellina di Colosso, Illyana Rasputin in arte Magik (Anya Taylor-Joy) riesce a teletrasportarsi manipolando potenti dischi magici. Il timido Sam Guthrie del Kentucky detto Cannonball (Charlie Heaton) crea campi di energia che gli permettono di volare, quando il campione brasiliano Roberto da Costa conosciuto come Sunspot (Henry Zaga) è in grado di manipolare l'energia solare. A completare la cinquina di Nuovi Mutanti, Danielle Moonstar soprannominata Mirage (Blu Hunt), ragazza appartenente alla tribù indiana dei Cheyenne, capace di generare realistiche illusioni a partire dalle paure e i desideri di chi le sta di fronte. Su di loro veglia Cecilia Reyes (Alice Braga), una dottoressa con un dote alquanto particolare.