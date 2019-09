New Jack City: in arrivo il remake del cult-movie di Mario Van Peebles

News Cinema

A scriverlo sarà Malcolm M. Mays. E a dirigerlo?

La Warner Bros. ha messo in cantiere una nuova versione di New Jack City, cult-movie diretto e interpretato da Mario Van Peebles nel 1991. Con lui recitavano anche Wesley Snipes, Ice-T, Judd Nelson, Chris Rock e Bill Nunn. Ambientata in una New York di fine anni ’80 devastata dall’ondata di crack, la storia era incentrata su un poliziotto sotto copertura (Ice-T) che si infiltrava nella banda del potente spacciatore Nino Brown (Snipes) per sgominarla dall’interno.

Se l’originale era stato scritto da Thomas Lee Wright, il remake invece porterà la firma di Malcolm M. Mays, attore e autore che si è fatto notare soprattutto per la serie TV Snowfall. Sempre per la Warner Mays scriverà Ferguson, storia vera dell’uccisione di Michael Brown da parte di un agente della polizia cittadina avvenuto il 9 agosto 2014. Lo sceneggiatore ha anche in progetto di esordire dietro la macchina da presa con Flint, che dietro la confezione del thriller parlerà dello scandalo idrico che ha devastato la cittadina del Michigan. Ancora non si sa invece chi dirigerà il nuovo New Jack City.

Costato 8 milioni di dollari, il film di Van Peebles ne incassò ben 48 sul solo mercato interno, scatenando al tempo un mare di polemiche per la violenza messa in scena e il tono razzista con cui molti personaggi venivano dipinti.