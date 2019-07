Nevermind: una clip in esclusiva di una commedia fuori dagli schemi

News Cinema

Dopo il successo alla Festa del cinema di Roma e il premio del pubblico al Fantafestival 2018, il film di Eros Puglielli arriva in sala il primo agosto.

Dopo esser stato presentato alla Festa del cinema di Roma 2018 e aver vinto il Premio del pubblico al Fantafestival, arriva finalmente al cinema il primo agosto, distribuita da Minerva Pictures la commedia di Eros Puglielli Nevermind, nel cui nutrito cast ci sono volti noti come quelli di Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti e Giulia Michelini.

Non si tratta della consueta commedia all'italiana ma di un film fuori degli schermi in cui si intrecciano le storie di cinque personaggi, legate da un fil rouge di "follia e aberrazione umana". Noi vi consigliamo di non perderlo. Fin dal suo debutto, giovanissimo, nel 1993 con Dorme, fino al recente Copperman, Eros Puglielli si è dimostrato un regista originale e capace di stupire.