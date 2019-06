Nevermind: il trailer del nuovo film a episodi (sconvolgenti e paradossali) di Eros Puglielli

Debutterà il 1° agosto nelle sale di tutta Italia, distribuito da Minerva Pictures, Nevermind, il nuovo film di Eros Puglielli, il regista di film come Dorme e Occhi di cristallo, e di serie tv come Zodiaco e Il bosco.

Con questo suo nuovo film Puglielli torna al cinema per raccontare attraverso alcune storie la sua personale visione della condizione umana. Nevermind segue infatti le vite di cinque persone stravolte da situazioni sconvolgenti e paradossali: un avvocato con un'abitudine 'molto' particolare; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d'infanzia dal torbido presente; un cuoco con un’ossessione che non gli dà tregua e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi. Situazioni folli e ai confini della realtà, raccontate nei cinque episodi del film, collegati tra loro attraverso personaggi in comune, con una sorta di passaggio di testimone, mediante il quale un personaggio secondario di un episodio diventa protagonista di quello successivo.

Il cast di questa commedia grottesca e fuori dagli schemi è capitanato da Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio e Alberto Molinari. Questo è il primo trailer di Nevermind:



Nevermind: Il Trailer Ufficiale del Film - HD