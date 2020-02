Never Rarely Sometimes Always: recensione del dramma indie di Eliza Hittman in concorso al Festival di Berlino 2020

News Cinema

Una delle sorprese dello scorso Sundance è un ritratto toccante di due giovani donne in viaggio verso New York e la prima scelta cruciale della loro vita.

La prima scelta della sua vita. Una di quelle che la fa diventare adulta in un attimo, e definisce come giovane donna Autumn (Sidney Flanigan), crepuscolare ma indomita come il suo nome, la protagonista di una delle vere sorprese della stagione del cinema indie americano, Never Rarely Sometimes Always.

Ha 17 anni, è cresciuta in una famiglia proletaria della Pennsylvania rurale, lo stato conquistato da Trump nelle ultime presidenziali dopo essere stato sempre democratico dal 1988. La sua vita va avanti come quella di tante adolescenti in un contesto in cui non succede quasi niente, se non qualche serata nei pochi locali. La famiglia è un rifugio, pur senza rappresentare un vero supporto alla sua crescita, tanto che dopo un'inattesa gravidanza decide di non contare sui suoi. La sua alleata è la cugina Skylar (Talia Ryder), con cui divide un lavoro part time come cassiera in un supermercato. Con lei si imbarcherà su uno di quegli autobus lisi e dalle mille tappe che collega le pianure del loro Pennsylvania alla stella polare New York, poco lontana geograficamente, ma in un altro mondo.

Non aspettatevi, però, i piccoli grandi trucchi del cinema estetizzante da Sundance, quelle musiche ben calibrate, le miserie esibite al servizio di un ritratto costruito sui conflitti e su scene madri. Eliza Hittman ha il grande merito di avere invece tessuto una trama di grande precisione e misura, come si intuisce fin dalla prima immagine con il viso intenso eppure comune della eccellente protagonista, Sidney Flanigan, che forma con Talia Ryder una coppia mirabile che non ha bisogno di troppe parole, ma si capisce al volo con uno sguardo. Il loro è il ritratto di una gioventù lontana dalle approssimazioni imperanti, fatta di una quotidiana convivenza con un’alienazione di provincia a cui non si arrendono.

La camera sta sempre addosso alle due ragazze, la Hittman non allarga quasi mai l’inquadratura, né indugia sui luoghi comuni del viaggio esistenziale, ritraendo una New York molto diversa dalla sua mitologia agognata da milioni di persone in cerca di un morso della grande mela. Rappresenta invece un ruolo anonimo di pura funzione, è semplicemente il luogo in cui le due devono andare per porre rimedio all’accidente di percorso di Autumn: abortire senza subire le complicazioni di farlo nel loro paesino. Il rigore della regia ci toglie quasi il fiato, così come la capacità di non cadere in nessuno dei tranelli o delle furbizie che una storia di adolescenti e aborto ha posto di fronte alla Hittman.

Le due ragazze sono giovani mature, che rigettano gli ostacoli e le possibili distrazioni della grande città per portare a casa il loro obiettivo. Una volta tanto non sono gli avventati “giovani d’oggi” scapestrati della provincia americana tante volte propostici.

Il senso di responsabilità è il grimaldello chiave con cui il film cin conduce in una storia dello struggente rapporto fra due cugine, senza fronzoli, che fanno squadra affrontando i normali ostacoli che la vita pone loro di fronte. Non ci sono neanche antagonisti che sembrano macchiette: la sanità è rappresentata da personale accogliente, seppure con gli obblighi burocratici, e un ragazzo più grande che incontrano sul cammino non si vorrà solo approfittare di loro, ma diventerà un complice, un generatore improvviso di quella breve parentesi di calore umano, di quei baci struggenti eppure casti che le due sentono di dover condivivdere, a modo loro, semplicemente con una mano allungata a stringere quella dell’altra, per trasmettere anche quel piccolo piacere.

Nessuna scorciatoia melodrammatica, anti spettacolare ma non per questo meno trascinante, Never Rarely Sometimes Always regala poi una scena straordinaria, quella che spiega il titolo, una manifestazione di orgoglio e coraggio femminile da brividi, eppure naturale e senza alzare di un tono il flusso narrativo del film, proveniente da una giovane e coraggiosa adolescente che ci ricorderemo per un bel po’ di tempo.