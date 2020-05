Neve Campbell pronta a tornare per Scream 5!

News Cinema

Neve Campbell, eroina del franchise nel ruolo di Sidney Prescott, ha parlato coi registi del reboot, Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, per parlare del proprio ritorno in un quinto Scream (covid permettendo).

Ci risulta davvero difficile pensare a un film della serie Scream senza la sua eroina, Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell nei 4 film di Wes Craven. Anzi, fino a poco tempo fa ci riusciva difficile anche pensare a un nuovo Scream senza di lui, ma non da quando sono subentrati due registi in grado di rendergli giustizia: Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, autori di quel gioiellino splatter che è Finché morte non ci separi (se non l'avete visto, recuperatelo!). E a quanto pare Neve Campbell sta adesso considerando la sua partecipazione a un quinto Scream da loro diretto,

Ne stiamo parlando - ha dichiarato l'attrice - me lo hanno proposto. La tempistica è un po' problematica per via del Covid. Abbiamo iniziato a parlarne circa un mese e mezzo fa quindi ci vorrà un po' di tempo per capire come evolverà la situazione... Siamo in trattative, quindi vedremo. I registi mi hanno scritto una lettera molto commovente su Wes Craven e su come li abbia ispirati e sul fatto che vogliono rendergli omaggio, e questo per me ha voluto dire davvero moltissimo. Perciò vedremo. Speriamo di poterci incontrare tutti di persona per parlare del progetto e trovare il modo di farlo.

Campbell è molto legata al personaggio e ha dichiarato di essere grata ai film ddella serie e di divertirsi molto ogni volta che rientra nei panni di Sidney Prescott. Scream 4 è del 2011, l'anno prossimo ricorrerà il decennale e speriamo davvero di poterne vedere un quinto che sia una celebrazione e un omaggio almeno dei primi tre, che restano i migliori. Se non li avete mai visti, c'è tempo per farlo.