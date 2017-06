Neve Campbell farà coppia con Dwayne Johnson in Skyscraper

Dopo essere tornata alla ribalta con la serie TV House of Cards Neve Campbell ha deciso di ritentare la carta del grande schermo e affiancherà Dwayne Johnson nell'action movie Skyscraper. Il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber, il quale ha già collaborato con Johnson grazie al successo (soprattutto negli Stati Uniti) di Una spia e mezzo, e uscirà nelle sale statunitensi il 13 luglio 2018.

In Skyscraper Johnson interpreterà Will Ford, ex veterano di guerra e leader del Team dell'FBI predisposto alla liberazione ostaggi, che adesso lavora come addetto alla sicurezza dei grattacieli. Assegnato al più alto e sicuro edificio costruito in Cina, lo trova immeditamente in fiamme e scopre di essere stato incastrato per il crimine. A Ford non resta che agire per smascherare il colpevole e salvare la sua famiglia, intrappolata nel grattacielo tra le fiamme.

Thurber è anche autore della sceneggiatura. Ricordiamo che Neve Campbell è già stata un'eroina del thriller, anche se in versione più terrificante, grazie alla serie di Scream diretta da Wes Craven, di cui era protagonista.