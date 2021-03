Netlfix sborsa 55 milioni di dollari per The Pale Blue Eye con Christian Bale

News Cinema

Il film di Scott Cooper con Christian Bale, The Pale Blue Eye, che coinvolge il giovane scrittore Edgar Allan Poe, è stato acquistato da Netflix per 55 milioni di dollari.

È stata Netflix ad assicurarsi per 55 milioni di dollari i diritti mondiali del prossimo film di Scott Cooper con Christian Bale, The Pale Blue Eye. Tratto da un romanzo di Louis Bayard, pubblicato nel 2003, il film è ambientato nel 1830 ed ha al centro un detective veterano (Bate) che indaga su un orribile omicidio all'Accademia di West Point.

Come assistente, il detective assume un giovane poeta che tende ad alzare un po' troppo il gomito, e che altri non è che il futuro scrittore Edgar Allan Poe. Mentre collaborano per risolvere il caso, la loro amicizia inizia a traballare, man mano che Poe scava nell'oscuro passato del partner.

Le riprese di The Pale Blue Eye inizieranno in autunno e al momento non è ancora stato scritturato l'attore che darà il volto al giovane Edgar Allan Poe: l'unica cosa certa, a questo punto, è che il film lo vedremo in streaming su Netflix.