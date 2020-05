Netflx prepara un film sulla nazionale femminile americana di calcio campione del mondo nel 1999

News Cinema

Alla produzione Liza Chasin (Baby Driver).

Netflix ha acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico del libro scritto da Jere Longman The Girls of Summer: The US Women’s Soccer Team and How It Changed the World. Il testo segue il viaggio della nazionale americana femminile di calcio nella Coppa del Mondo del 1999: fuoriclasse come l’attaccante Mia Hamm, il portiere Briana Scurry, Kristine Lilly e Julie Foudy trascinarono la squadra alla finale contro la fortissima nazionale cinese. Al Rose Bowl di Pasadena – lo stesso dove l’Italia di Roberto Baggio perse ai rigori la finale del 1994 contro il Brasile – gli Stati Uniti trionfarono 5-4 dal dischetto grazie al penalty decisivo di Brandi Chastain.

A produrre il film ancora senza titolo sarà Liza Chasin, reduce dall’enorme successo di critica e pubblico ottenuto con Baby Driver di Edgar Wright. Ancora non sappiamo chi adatterà in una sceneggiatura il testo di Longman né chi dirigerà il lungometraggio.

Non sono molti i progetti dedicati al calcio femminile: il lungometraggio più famoso sul tema rimane probabilmente Sognando Beckham, diretto nel 2002 da Gurinder Chadha. Il segnalò all’attenzione internazionale una giovanissima Keira Knightley, che l’anno successivo sarebbe diventata una star grazie a La maledizione della prima luna, accanto a Johnny Depp e Orlando Bloom.