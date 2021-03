Netflix supera la Disney nell'animazione? È successo sul serio agli Annie Awards, ma c'è un terzo incomodo

News Cinema

Netflix mirava a insidiare la Disney sul fronte dell'animazione di intrattenimento: stando alle nomination degli Annie Awards di quest'anno, potrebbe essere sulla buona strada... ma il trionfatore morale è già un altro.

Tempo fa i vertici Netflix espressero il loro desiderio di insidiare la Disney (e Disney+) sul terreno dell'animazione al cinema e streaming, una sfida piuttosto difficile da vincere, almeno sulla carta, per popolarità, forza del merchandising e quant'altro: stando tuttavia alle nomination degli ultimi Annie Awards, gli Oscar del mondo dell'animazione, almeno a livello critico la sfida è a portata di mano, con 40 nomination Netflix contro le 32 di casa Disney. L'avevamo già realizzato negli ultimi mesi, sottolineando come Netflix e le piattaforme di streaming stiano snocciolando proposte di animazione molto varie, contro quelle cinematografiche che di solito seguono degli standard più "sicuri" e standardizzati. I premi saranno consegnati (virtualmente) il 16 aprile, mentre questo è l'elenco completo delle nomination agli Annie Awards 2021. Leggi anche I Migliori Film Animati del 2020: la nostra Top 10

Annie Awards 2021, le nomination per i prodotti Netflix e Disney

Tra le 40 nomination più interessanti di Netflix agli Annie Awards 2021 sono da segnalare quelle per La famiglia Willoughby e Over the Moon nella categoria dei lungometraggi, Hilda come miglior prodotto per bambini in età scolare (per la precisione è nominato il meraviglioso episodio della seconda stagione "Il cervolpe"), nonché svariate produzioni seriali DreamWorks Animation esclusiva appunto Netflix (Jurassic World - Nuove avventure, 3 in mezzo a noi, She-Ra e le principesse guerriere).

La Disney invece, ricordando che concorre anche con le produzioni di Pixar e quelle targate Lucasfilm come Star Wars The Clone Wars, tiene banco in zona lungometraggi con Soul e Onward, mentre in zona streaming e corti si difende il Meraviglioso Mondo di Topolino, insieme a diversi contenuti per l'età prescolare.



Tra Netflix e Disney, tra i due litiganti il terzo gode: Apple TV+

In effetti però la battaglia reale della Disney in questi Annie Awards 2021 non è con Netflix, almeno non è con Netflix la battaglia più prestigiosa. Com'è giusto che sia, l'incredibile Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart, esclusiva aggiudicata da Apple TV+, sta logorando il primato di Soul nelle nomination. Il bellissimo film di animazione irlandese vanta infatti nomination come miglior film indipendente, nonché altre per migliori effetti, animazione, character design, regia, musiche, design, storyboard, doppiaggio e sceneggiatura. Soul si salva dalla competizione diretta come miglior film, perché rientra nella cinquina diversa che comprende le opere delle major, ma per il resto subisce la concorrenza di Wolfwalkers in tutte le altre categorie, perdendo quella relativa al miglior doppiaggio ma guadagnando quella al montaggio.