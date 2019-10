Netflix su Sky, come fare per vederla?

News Cinema

Guida per i possessori di Sky Q che potranno vedere Netflix direttamente nel loro servizio di intrattenimento.

Non è cosi rivoluzionari, come notizia, se ne parla da molto tempo e qualcosa di simile è già realtà in altri paesi europei. Ciò non toglie che sarà una novità col botto: dal 9 ottobre Sky e Netflix renderanno realtà una partnership che cambierà la maniera di fruire dei contenuti della grande piattaforma americana da parte dei possessori di un abbonamento a Sky Q. Il tutto attraverso una nuova offerta, denominata Intrattenimento plus, che permetterà di combinare i contenuti e le funzionalità di Netflix, dalle serie ai film originali ai documentari agli show, con quelli di Sky. Col telecomando si potrà navigare su Sky Q vedendosi proposti contenuti provenienti sia da una che dall’altra famiglia di proposte, quindi da 1994 a La casa di carta, da The Young Pope a Narcos, andando ad ampliare enormemente la proposta di contenuti in 4K presenti sulla piattaforma di Sky.

Dal 9 ottobre, venendo al concreto, i clienti Sky Q con Sky Famiglia potranno sottoscrivere l’offerta Netflix Standard (in HD e su massimo due schermi in contemporanea, valore 11,99 euro) al prezzo di 9,99€ in più, direttamente nella fattura Sky. Per chi non ha il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costerà 15,39€, mentre la nuova offerta sarà disponibile entro dicembre anche per i nuovi abbonati, che lo potranno attivare al momento dell’acquisto.

Cosa importante per chi ha già, magari da tempo, un abbonamento Netflix. Potrà decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus mantenendo il proprio profilo Netflix, per beneficiare della praticità di Sky Q, oppure potrà usufruire dell’offerta direttamente tramite l’app disponibile su Sky Q. L’offerta include il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi in contemporanea, del valore di €11,99). I clienti Sky Q Platinum che già vedono Sky su tutte le TV di casa, allo stesso prezzo avranno invece il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, del valore di €15,99).

Aderire all’offerta per i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia è semplice: dal 9 ottobre sarà infatti possibile acquistarla direttamente da Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix, oppure pronunciando Intrattenimento plus con il controllo vocale e completando l’acquisto con l’inserimento del proprio PIN Sky. Prossimamente l’app Netflix sarà anche disponibile su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.