Netflix prepara una versione moderna dei Tre moschettieri

Non è semplice orientarsi nei progetti cinematografici del futuro di Netflix, tanto sono variegati e numerosi. Da aggiungere al mucchio c’è ora una nuova versione dei Tre moschettieri, il classico d’avventura d’ambientazione seicentesca di Alexandre Dumas. La particolarità è che non sarà una storia in costume, ma una sceneggiatura ambientata in epoca moderna, scritta da Harrison Query e sviluppata dai produttori Eric Newman e Bryan Ukeless.

Non crediamo ci sia bisogno di spendere troppe parole sulla trama del libro, tutti conosciamo il giovane D’Artagnan, il suo tentativo di unirsi alla guardia del re, nota come moschettieri, finendo respinto, però, e costretto a unire le sue forze a tre noti e variopinti colleghi di spada, i moschettieri Athos, Porthos e Aramis. Con il motto tutti per uno e uno per tutti, celeberrimo, che ne consegue.

Non è chiaro molto di questa nuova versione, anche se trapelano definizioni che fanno preoccupare: “avrà il tono di un Mission: Impossible”, per esempio. È il secondo progetto di Query targato Netflix, dopo Warparty, progetto annunciato due anni fa di cui non si hanno più aggiornamenti, prodotto da Ridley Scott, scritto e diretto da Andrew Dominik, con Tom Hardy protagonista.