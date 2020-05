Netflix non porta i suoi film e le sue star ai festival del 2020

News Cinema

Mentre non è ancora certo quali e quante manifestazioni cinematografiche ci saranno da qui a fine anno, il colosso dello streaming tiene per sé titoli davvero appetitosi.

Netflix, a cui il lockdown ha portato una grandissima fortuna, che si è tradotta in 16 milioni di nuovi abbonati, ha deciso di escludere i suoi film dai concorsi dei festival virtuali e non che si terranno fino alla fine del 2020 o che in alcuni casi rischiano di non svolgersi affatto. Questa linea di azione è un po’ in contraddizione con quanto è successo negli ultimissimi anni, nei quali il colosso dello streaming portava i suoi titoli e un nutrito parterre di star alle più importanti competizioni cinematografiche internazionali.

Ma di quali film stiamo parlando esattamente? Del biopic di David Fincher Mank dedicato a Herman J. Mankiewicz e interpretato da Gary Oldman e Amanda Seyfried, per esempio. Netflix tiene per sé anche Hillbilly Elegy di Ron Howard, con Amy Adams, e I'm Thinking of Ending Things, diretto da Charlie Kaufman e interpretato da Toni Collette e Jesse Plemons.

Probabilmente una simile mossa è legata all'impossibilità di portare "in tournée" o sui red carpet i protagonisti di opere tanto promettenti e dai registi così prestigiosi. Ciò non toglie che gli abbonati a Netflix le potranno vedere, probabilmente prima della fine dell'anno, in modo che possano essere incluse nella corsa agli Oscar. Come sappiamo, a causa del Coronavirus e delle sale chiuse, saranno in lizza per gli Academy Award 2021 anche film usciti solo on demand, ed è probabile che la scadenza non sia la fine del 2020 ma venga spostata un po’ più in là nel 2021.

Sulla prossima edizione degli Oscar, la cui data resta il 28 febbraio, c'è molta incertezza, anche perché non si sa se ci saranno abbastanza film per "riempire" le cinquine. La battaglia, poi, sarà ancora più dura con i Golden Globe, che arrivano prima e che considerano una doppia categoria di film: quelli drammatici e le commedie o musical.