Netflix mette le mani sul nuovo film di SpongeBob: Amici in fuga

News Cinema

Prodotto e distribuito negli Stati Uniti dalla Paramount, il nuovo SpongeBob: Amici in fuga sarà disponibile nel resto del mondo sulla piattaforma streaming di Netflix.

Avrebbe dovuto uscire regolarmente in sala nel corso del 2020, ma non sarà più così. SpongeBob: Amici in fuga, prodotto dalla Paramount Animation, diventerà negli Stati Uniti un film disponibile in VOD nei primi mesi del 2021 per poi passare alla piattaforma streaming CBS All Access come contenuto esclusivo.

Chi invece risiede nel resto del mondo potrà vederlo sulla piattaforma streaming di Netflix, avendo la società americana acquistato i diritti di ditribuzione del film al di fuori degli Stati Uniti nei paesi in cui opera. Non c'è ancora una data ufficiale, ma a quanto pare Netflix non è legata al calendario distributivo statunitense e potrebbe quindi decidere di rendere disponibile il film anche prima del 2021.

SpongeBob: Amici in fuga è il terzo film dedicato al popolare personaggio nato con una serie animata negli anni 90 dalla mente del disegnatore e biologo Stephen Hillenburg. Il primo lungometraggio SpongeBob - Il film uscì in Italia nel 2005, mentre il secondo SpongeBob - Fuori dall'acqua è del 2015. Qui sotto il trailer di SpongeBob: Amici in fuga.