Netflix: la top ten dei film originali più visti sulla piattaforma - Tyler Rake è in testa

Sono stati diffusi dal sito statunitense Bloomberg i dati relativi ai 10 Netflix Original più visti sulla piattaforma. Ecco la top ten.

Solitamente restìa a diffondere dati relativi alle visualizzazione dei suoi film e delle sue serie, Netflix ha diffuso - via il sito statunitese Bloomberg - la top ten dei suoi Netflix Original più visti nel mondo.

Dato interessante è che nessuno dei titoli della classifica supera le 100 milioni di visualizzazioni; e c'è da notare che Netflix conteggia i play indipendentemente dal momento della loro interruzione: un film visto per pochi minuti vale quindi un film visto per intero.

A dominare la classifica sono i film d'azione, con Tyler Rake al primo posto, ma c'è spazio anche per 6 Underground di Michael Bay e Triple Frontier di J.C. Chador. Sul podio ci sono anche Bird Box e Spenser Confidential. Tra le commedie fa ovviamente la parte del leone Adam Sandler con Murder Mystery, mentre il titolo più arthouse, l'unico della classifica, è The Irishman di Martin Scorsese. Ottimo piazzamento per Il buco, il visionario thriller/horror basco che con 59 milioni di visualizzazioni si piazza al nono posto.



I Netflix Original più visti: la top ten

