Netflix, I Mitchell contro le macchine è il film di animazione più visto

Piccolo trionfo per il movimentato I Mitchell contro le macchine: è diventato il film di animazione più visto di sempre su Netflix, che da tempo cerca di produrre cartoon di qualità degni della concorrenza.

Tempo addietro i vertici Netflix dichiararono la loro intenzione di tenere testa alla Disney per la produzione di film per famiglie, in particolare nella produzione di film animati: stando agli ultimi dati diffusi dal colosso dello streaming, l'obiettivo potrebbe essere a portata di mano. Pare infatti che I Mitchell contro le macchine della Sony Pictures Animation sia fino a questo momento il film di animazione più visto su Netflix, con 53 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni di permanenza sulla piattaforma. Lo spiritoso e visivamente inventivo lungometraggio di Mike Rianda e Jeff Rowe, diventato un originale Netflix in corso d'opera ma concepito per le sale, ha battuto nell'ultimo anno la concorrenza illustre di Glen Keane col suo Over the Moon (43 milioni) e La famiglia Willoughby (38). Naturalmente queste rilevazioni non valgono quanto i numeri dei botteghini cinematografici: la visione di 2 minuti consecutivi del film conta già come "visualizzazione", perciò non sappiamo quanti utenti abbiano effettivamente visto in fondo e apprezzato il cartoon.

