Netflix ha acquistato Ball and Chain con Emily Blunt e Dwayne Johnson

L'adattamento del fumetto anni '90 sarà scritto da Emily V. Gordon (The Big Sick).

Netflix ha piazzato un altro colpo grosso acquistando Ball and Chain, trasposizione cinematografica del fumetto di supereroi famoso negli anni’90 e realizzato da Scott Lobdell. Protagonisti del lungometraggio saranno le star Dwayne Johnson ed Emily Blunt, i quali hanno già realizzato insieme il prossimo film Disney Jungle Cruise diretto da Jaume Collet-Serra. Questo progetto arriverà nei cinema nell’estate 2021, rimandato di addirittura un anno a causa della pandemia di Coronavirus.

A scrivere l’adattamento di Ball and Chain sarà Emily V. Gordon, candidata all’Oscar per la sceneggiatura di The Big Sick, storia vera di come ha incontrato, “lasciato” e poi sposato suo marito Kumail Nanjani. La sceneggiatura di questo nuovo progetto racconterà di una coppia il cui matrimonio è in difficoltà: il fatto è che marito e moglie posseggono superpoteri che funzionano solo quando i due lavorano insieme. Emily Blunt farà il suo debutto come produttrice attraverso la sua società Ledbury Productions.

E a quanto pare Netflix non intende fermarsi a Ball and Chain: la piattaforma di streaming sarebbe vicina anche all’acquisto di Our Man From Jersey, che vedrà protagonista Mark Wahlberg. L’attore ha già realizzato per la compagnia Spenser Confidential, diretto dal collaboratore di lunga data Peter Berg.