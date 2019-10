Netflix e Mediaset produrranno insieme sette film

News Cinema

Reed Hastings commenta questo primo accordo definito sperimentale fra i due colossi dell’intrattenimento.

Netflix e Mediaset collaboreranno producendo sette film, molti dei quali partiranno a breve con la speranza di essere pronti l’anno prossimo. Un accordo definito sperimentale, ma che potrebbe regalare nel futuro una sinergia ancor maggiore, non limitata alla sola Italia, ma anche agli altri paesi in cui opera il broadcaster milanese, come la Spagna. Ne hanno parlato Alessandro Salem per Mediaset e Reed Hastings in persona per il colosso dello streaming, il fondatore e leader carismatico, che non ha evitato anche le domande scomode della stampa riunita alla GNAM di Roma.

Un accordo basato sull’amore per le storie da raccontare, arte in cui l’Italia eccelle. “Qual è il paese che ha vinto più volte l’Oscar per il miglior film straniero?”, come ha ricordato Hastings, “L’Italia, per quattordici volte. Siamo sostenitori da sempre del festival più antico del mondo, quello di Venezia, come confermato anche quest’anno. Vogliamo investire per continuare a sostenere il talento e i produttori indipendenti italiani. L’accordo è nato sul concetto condiviso con Mediaset della rilevanza strategica della produzione di contenuti originali”.

“il mercato italiano sta vivendo un periodo di profondo cambiamento”, ha aggiunto Salem. "Abbiamo ragionato sul fatto che un’alleanza fra grandi operatori televisivi fosse una riposta potente e con Netflix siamo partiti da un ragionamento semplice: raccontiamo delle storie e continuiamo a farlo, in modo da far viaggiare il talento italiano nel mondo. È un primo accordo che definirei sperimentale che riguarda sette film, di cui cinque vi presentiamo oggi, sono convinto che sia Il primo passo per una nuova collaborazione più profonda, che possa valorizzare il talento che abbiamo in Italia”.

Hastings ha risposto alla polemica sulle tasse non pagate in Italia da Netflix, dicendo: “per avere successo a lungo termine, come vogliamo, dobbiamo entrare a far parte del sistema, pagare le tasse come ogni altra azienda. Stiamo discutendo sull’apertura di una sede legale e operativa in Italia prossimamente. Abbiamo previsto un investimento nel vostro paese di oltre 200 milioni in due anni, una parte dei quali sono legati a questo accordo con Mediaset, che prevede una finestra di 12 mesi in cui i film prodotti insieme andranno in esclusiva su Netflix, per poi venire trasmessi da Mediaset. Possibile che escano anche prima in sala? Siamo aperti al riguardo, come abbiamo già dimostrato con altri film in questi anni, come Roma o The Irishman. La concorrenza arriverà numerosa, da Apple a Disney a tante altre realtà, ma sono parte della nostra stessa famiglia, ci stimoliamo a fare meglio, guardiamo i loro contenuti e abbiamo piacere se avranno successo, i concorrenti sono i videogame e realtà come YouTube, che totalizza sette volte le nostre visualizzazioni. In Italia i nostri abbonati sono più di due milioni e siamo molto contenti. Non ci spaventa il nostro debito, prendiamo sul mercato i fondi che sostengono la nostra crescita, che siamo fiduciosi continuerà nei prossimi anni.”

Secondo i piani, Mediaset trasmetterà su Canale 5 tutti i sette film, almeno come idea di partenza. Ma quali sono questi primi cinque film, sui sette totali? Vediamoli uno per uno.

Sotto il sole di Riccione

Prodotto da Lucky Red, diretto da Younuts (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo)

È subito amicizia per un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione e alle prese con problemi di coppia, storie d’amore e appuntamenti.

Al di là del risultato

Prodotto da Indigo Film, diretto da Francesco Lettieri

Storia di formazione e di un’amicizia intergenerazionale ambientata nel mondo degli ultras durante le ultime cinque settimane di un campionato di calcio.

L’ultimo Paradiso

Prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio, diretto da Rocco Ricciardulli

Nell’Italia degli anni ’50, un contadino lotta per migliori condizioni di lavoro, ma le cose si complicano quando si innamora della figlia di un proprietario terriero.

Il divin codino

Prodotto da Fabula, diretto da Letizia Lamartire

Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori

Sulla stessa onda

Prodotto da Olivia Musini, Cinemaundici, diretto da Massimiliano Camaiti

Un’avventura estiva nata sotto il sole siciliano diventa ben presto una dolorosa storia d’amore, che obbliga un ragazzo e una ragazza a crescere troppo in fretta.