Netflix cancella il film di Alexander Payne con Mads Mikkelsen poco prima delle riprese

News Cinema

Sembra che la causa sia un improvviso problema di diritti, ritirati dal giornalista danese alla cui storia era ispirato il film.

Il nuovo film di Alexander Payne, annunciato appena un mese fa, che il regista avrebbe dovuto realizzare per Netflix con protagonista Mads Mikkelsen, è stato cancellato pochi giorni prima dell'inizio delle riprese.

Il film sarebbe stato ispirato al giornalista danese Karl Ove Knausgarb, che ha portato la figlia adolescente in un viaggio attraverso l'America per scrivere un reportage. Il motivo della cancellazione sembra sia stato un insormontabile problema di diritti: a quanto pare una (incauta) clausola consentiva a Knausbarg di ritirare il suo consenso quando volesse, e sembr che proprio questo - non sappiamo per quale motivo - lui abbia fatto.

Possiamo solo immaginare la delusione e la frustrazione di Payne, Mikkelsen, e di tutti i membri del cast e della troupe coinvolti in questo progetto. Payne aveva un altro film in ballo, la dark comedy The Menu, in cui avrebbe coinvolto Emma Stone. Speriamo almeno che possa riprendere quello.