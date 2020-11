Netflix agli Oscar batterà il record della MGM dopo 85 anni?

News Cinema

Variety ci fa notare una prospettiva paradossale: Netflix, il gigante dello streaming, potrebbe essere il trionfatore almeno morale ai prossimi premi Oscar.

Nell'annata più difficile dell'industria cinematografica, un paradosso simbolico è all'orizzonte, e ce lo fa notare Variety: Netflix ha nel suo carnet del 2020 diverse opere papabili per il premio Oscar come miglior film, talmente tante che nella cerimonia degli Oscar prevista il 25 aprile 2021 (posticipata causa pandemia) e ancora prima all'annuncio delle nomination, potrebbe battere o per lo meno raggiungere il record detenuto da 85 anni dalla Metro Goldwyn Mayer.

Netflix, le sue possibili nomination agli Oscar 2021