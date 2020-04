Netflix acquista per quasi 20 milioni The Starling con Melissa McCarthy

News Cinema

Alla regia del dramma Ted Melfi (Il diritto di contare).

Netflix ha sborsato una cifra vicina ai 20 milioni di dollari per acquistare i diritti di The Starling, nuovo film diretto da Ted Melfi (Il diritto di contare) che vedrà protagonista Melissa McCarthy. Il regista e l’attrice hanno già realizzato insieme il riuscito St. Vincent, in cui recitava anche il grande Bill Murray. A quanto pare la piattaforma di streaming si sarebbe convinta a prendere il lungometraggio sulla base della sceneggiatura e di un promo di soli 4 minuti. Nel cast di The Starling ci sono anche Chris O’Dowd, Kevin Kline e Timothy Olyphant.

La sceneggiatura scritta da Matt Harris racconta di una moglie e suo marito (McCarthy e O’Dowd) che devono superare una tragedia subita. Mentre l’uomo cerca di distrarsi altrove, Lily Maynard impiega tutte le sue energie per costruirsi un magnifico giardino dietro casa. Il problema è che viene costantemente disturbata da uno storno – lo starling del titolo – che ha costruito il suo nido proprio lì vicino. La donna si rivolge a un ex-psichiatra diventato adesso un veterinario, anche lui con un grosso peso sulle spalle. Il sostengo di quest’ultimo diventerà fondamentale per Lily.

Melissa McCarthy ha ricevuto due nomination all’Oscar: la prima come miglior attrice non protagonista per Le amiche della sposa, la seconda come protagonista per Copia originale.