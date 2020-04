Netflix acquisisce anche Enola Holmes con Millie Bobby Brown sulla sorella più furba di Sherlock e Mycroft Holmes

News Cinema

Dopo The Starling, Netflix acquisisce per la distribuzione anche Enola Holmes con Millie Bobby Brown, da una serie di libri sulla sorella adolescente di Sherlock e Mycroft Holmes.

Con i cinema chiusi (chissà fino a quando) le grandi piattaforme streaming si fanno avanti per acquistare alcuni dei film già pronti e più attesi. Netflix, dopo The Starling, ha acquistato dalla Legendary Pictures i diritti internazionali (al momento tutti, tranne che per la Cina) di Enola Holmes, primo di un previsto franchise con Millie Bobby Brown di Stranger Things come protagonista, tratto da una serie di sei libri per ragazzi di Nancy Springer, che vedono protagonista la sorella adolescente di Sherlock e Mycroft Holmes.

Diretto da Harry Bradbeer (Fleabag e Killing Eve, al suo debutto cinematografico), Enola Holmes ha nel cast anche Sam Claflin, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman e Susan Wokoma.

La trama vede la ribelle e geniale ragazzina alle prese con la sparizione della madre (Bonham Carther), nel giorno del suo sedicesimo compleanno. Dopo aver cercato invano l'aiuto dei suoi illustri fratelli, Sherlock (Cavill) e Mycroft (Claflin) Enola fugge a Londra per ritrovarla e si trova nel bel mezzo di una cospirazione che potrebbe alterare il corso della storia politica.