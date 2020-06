Nessuna verità, Ridley Scott: "Mai leggere le critiche dei propri film, positive o negative che siano"

News Cinema

Ridley Scott non teme i critici cinematografici. Perché? Semplice, il regista non leggere le critiche dei suoi film, come ha raccontato in una intervista con Coming Soon per il film Nessuna verità.

Uno dei più grandi registi viventi è il signor Ridley Scott. In carriera ha diretto ottimi film tra cui veri e propri capolavori, come Alien, Blade Runner, Thelma & Louise e Il gladiatore. Il regista deve aver un buon metro di giudizio per se stesso, altrimenti non si spiegherebbe l'alto livello artistico che riesce a mantenere destreggiandosi tra storie diverse, grandi budget e star del cinema. Tra i suoi segreti ce n'è uno semplice: "mai leggere le critiche dei propri film, né belle né brutte". Ridley Scott confidava questo pensiero, quasi come se fosse un consiglio agli aspiranti registi, nella video intervista che rilasciò a Coming Soon ben 12 anni fa, nel lontano 2008. L'occasione era l'uscita nei cinema del film Nessuna verità, un action thriller con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe.



