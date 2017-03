Nessun sequel per Terminator Genisys ma la serie non è morta

Com'è noto, gli ultimi due recenti tentativi di riportare in voga la saga di Terminator, iniziata nel 1984 da James Cameron, con Terminator Salvation e Terminator: Genisys, non hanno avuto accoglienze entusiastiche, nonostante i buoni incassi al box office (soprattutto in Cina) dell'ultimo. È anche per questo che si è deciso di cancellarne il previsto sequel. Inizialmente era stato previso proprio il maggio 2017 per l'uscita del nuovo film ma da allora Emilia Clarke si è ritirata dal progetto, come la star principale, Arnold Schwarzenegger.

Questo quanto rivelato, da fonti vicine alla produzione, al New York Daily News: "È finita per Terminator e Arnold. Lo studio ha cancellato il sequel totalmente, nel senso che non c'è pre-produzione nè il progetto di un altro sequel. All'attore è stato offerto un contratto a lungo termine, ma la cosa non è andata in porto. Genisys era visto come un modo per ridar vita alla serie, ma i critici non l'hanno amato e i capi dello Studio si sono disamorati dall'idea di farne un sequel, anche se ci hanno guadagnato molto".

La serie, comunque, non è morta, almeno a sentire il presidente di Skydance David Ellison: "Dirò che abbiamo risolto il futuro del franchise e credetemi quando vi dico che è un futuro incredibilmente brillante. Penso che si tratterà di una continuazione di quello che i fan desiderano davvero fin da Terminator 2".

Ricordiamo che nel 2019 i diritti torneranno nelle mani di James Cameron, che ha già annunciato di voler avere un ruolo più attivo nel progetto,