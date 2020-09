Nemesis, la Warner Bros prepara un thriller con i registi di Project Power su Netflix

News Cinema

Saranno i registi di Project Power su Netflix, Henry Joost e Ariel Schulman, a dirigere per la Warner Bros il thriller Nemesis.

Se non avete ancora visto il nuovo Project Power su Netflix con Jamie Foxx, forse non avete inquadrato lo stile saturo e funambolico dei registi Henry Joost e Ariel Schulman: la Warner Bros di sicuro però ha bene in mente questo duetto che ha firmato il terzo e quarto Paranormal Activity, oltre a Nerve e Viral. Saranno infatti per la major gli autori del thriller di fantascienza Nemesis, su copione di Emerald Fennell e Stephen Chin.

La storia racconterà di un geniale ingegnere, testimone di un delitto perpetrato dal Presidente deli Stati Uniti: finirà per allearsi con un vigilante allo scopo di rovesciare il governo. Nell'annuncio è stata usata la definizione "sci-fi", quindi nella dinamica dell'omicidio o della rivoluzione sarà incluso un elemento di quel tipo. Sapendo come i due registi abbiano amalgamato il fattore cinecomic in un concreto thriller urbano ambientato a New Orleans con Project Power, ci incuriosisce il risultato di Nemesis.

