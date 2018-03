Nelle pieghe del tempo: Una pioggia di energia positiva sul set del film Disney - Video esclusivo

Dal 29 marzo al cinema, Nelle pieghe del tempo è la versione cinematografica firmata Disney del libro di Madeleine L'Engle. Scritto dall'autrice all'inizio degli anni 60, il tema della storia incrocia il fantasy per ragazzi con la fisica quantistica. La Disney ha operato alcune modifiche per dare un forte segnale in sintonia con i positivi cambiamenti che stiamo vivendo, scegliendo per il ruolo principale la giovane protagonista afro-americana Storm Reid e impegnando un budget importante per una storia dalla forte connotazione femminile. La scelta per la regista infatti è caduta non a caso su Ava DuVernay che aveva diretto con successo Selma, il dramma che rievoca la lotta per i diritti civili portata avanti da Martin Luther King.

Del cast di Nelle pieghe del tempo fanno parte anche Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling nel ruolo delle tre Signore che aiutano la protagonista nei suoi viaggi astrali. La madre di quest'ultima è intepretata dall'attrice Gugu Mbatha-Raw, il padre è Chris Pine mentre nel corso del film troviamo anche Zach Galifiankis. Nel video in esclusiva qui sotto vediamo alcuni momenti della lavorazione che danno risalto anche ad alcuni responsabili tecnici spesso dimenticati nei video making of di questo genere. È messa in risalto anche l'energia che ha accompagnato il cast e la troupe su set.



Nelle Pieghe del Tempo: Dietro le quinte del film - HD

La trama ufficiale di Nelle pieghe del tempo:

Il film Disney Nelle Pieghe del Tempo, le cui riprese si sono svolte in concomitanza con il 55° anniversario dalla prima pubblicazione del romanzo, segue le vicende di Meg Murry, una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, Meg è intelligente e ha delle doti eccezionali, proprio come suo fratello minore Charles Wallace, ma deve ancora rendersene conto. A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry, evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre con il cuore a pezzi.

Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin con tre guide (la signora Quale, la signora Cos’è e la signora Chi) che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre. Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove saranno costretti a lottare contro una potente forza del male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti, correndo contro il tempo, per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere le tenebre che stanno rapidamente avvolgendo tutto l’universo.