Nella serata degli Oscar 2017 un'altra imperdonabile gaffe nel frammento In Memoriam

In quella che passerà ahimé alla storia come l'edizione dell'Oscar assegnato per pochi minuti al film sbagliato, altre imbarazzanti e penose gaffe si sono verificate nel tradizionale video In Memoriam, che ricorda con video o foto le personalità del mondo del cinema scomparse l'anno precedente, e che non per la prima volta dà adito a discussioni per qualche dimenticanza, che si è verificata pure quest'anno.

Ma stavolta è anche peggio. La famosa produttrice australiana Jan Chapman si è definita sconvolta dall'equivoco che si è verficato quando, per ricordare la costumista Janet Patterson, è stata invece utilizzata una sua foto. Patterson non era certo una sconosciuta, visto che era stata candidata agli Oscar 4 volte, per Lezioni di piano, Ritratto di signora, Oscar e Lucinda e Bright Star.

"Sono rimasta sconvolta dall'uso della mia immagine al posto di quella della mia grande amica e collaboratrice Janet Patterson - ha dichiarato Chapman -. Ho sollecitato la sua agenzia a controllare ogni foto che avrebbe potuto essere utilizzata e ho saputo che le hanno detto che ci aveva pensato l'Academy. Janet era una donna bellissima ed è stata candidata 4 volte all'Oscar ed è una grande delusione che quell'errore non sia stato notato. Io sono viva e vegeta e attiva come produttrice".

Patterson e Chapman avevano lavorato insieme in Lezioni di piano di Jane Campion.Un errore doloroso e imbarazzante. Ma non il solo, visto che quest'anno sono stati dimenticati due attori popolarissimi di cinema e tv scomparsi nel 2016, Garry Shandling e Florence Henderson, mentre Bill Paxton, morto sabato 25 febbraio, è stato almeno ricordato da Jennifer Aniston.

Nella foto vediamo a sinistra Jan Chapman, al centro Janet Patterson e a destra Jane Campion.