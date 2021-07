Nella nuova trilogia dell'Esorcista ci sarà Linda Blair? Ecco cosa ha risposto su Twitter

News Cinema

Dopo l'annuncio della prossima realizzazione di una trilogia di sequel de L'esorcista, dove apparirà Ellen Burstyn, i fan si sono chiesti se Linda Blair ci sarà. E lei ha risposto.

Non appena si è diffusa la notizia che David Gordon Green avrebbe realizzato per Universal e Peacock, assieme a Blumhouse, una nuova trilogia di sequel de L'esorcista, e che nel cast c'era anche l'originale Chris McNeill, Ellen Burstyn, i fan hanno subito iniziato a chiedersi se Linda Blair, ovvero Regan, la piccola posseduta del film di William Friedkin, fosse stata contattata. In verità, come ha detto la stessa attrice, ha ricevuto una telefonata da Blum, ma solo a titolo informativo.

Su Twitter, Linda Blair ha poi risposto nel modo che vedete qua sotto:

A tutti i fan che mi chiedono del mio coinvolgimento nel nuovo reboot de L'esorcista, al momento non c'è stata nessuna discussione in merito a una qualche mia partecipazione o alla ripresa del mio ruolo. Auguro il meglio a tutti quelli coinvolti e apprezzo la fedeltà e la passione che i fan hanno per L'Esorcista e per il mio personaggio.

Al momento, dunque, non c'è niente di concreto, ma dal momento che si parla di tre film, forse qualcosa potrebbe cambiare.