Nel West Side Story di Spielberg c'è anche Rita Moreno!

Quando si decide di rifare un capolavoro, spesso si cerca di coinvolgere, se è possibile, uno di coloro che lo hanno reso tale. Steven Spielberg ha dunque pensato, per il suo rifacimento di West Side Story - il film del 1961 di Robert Wise tratto dal musical di Arthur Laurents e Stephen Sondheim del 1957, con musiche di Leonard Bernstein e coreografie di Jerome Robbins, che vinse 10 Oscar - di scritturare niente meno che la grandissima Rita Moreno, l'attrice americana di origine portoricana (come il personaggio che interpretava).

Ovviamente il suo non sarà il ruolo della vulcanica Anita, compagna del leader degli Sharks Bernardo, per cui vinse Oscar e Golden Globe (ma per altre performance ha vinto anche l'Emmy, il Grammy e il Tony), dal momento che l'attrice ha oggi 86 anni, sia pure splendidamente portati. Nella nuova versione, in cui Ansel Elgort sarà il protagonista Tony, Moreno sarà un personaggio di nome Valentina, una versione espansa e a generi invertiti di quello che in origine era Doc, il proprietario del negozio in cui lavora Tony. Insomma, non sarà un semplice cammeo ma un ruolo più grosso, rivisto appositamente per lei.

Rita Moreno non ha nascosto il suo entusiasmo, dichiarando a Deadline: "Mai, nemmeno nei miei sogni più folli, avrei pensato di rivisitare quest'opera fondamentale, e il fatto che me lo chieda Steven Spielberg è semplicemente elettrizzante! E lavorare assieme al geniale commediografo Tony Kushner, che ricca pietanza! Ho la pelle d'oca!".

Rita Moreno verrà anche accreditata come produttrice esecutiva del film. Sarà stata probabilmente proprio la maggiore importanza attribuitale a farle cambiare idea, visto che l'anno scorso, alla domanda se avrebbe avuto un cammeo nel film lo aveva escluso, e aveva espresso dei dubbi anche su Kushner come autore dell'adattamento.

L'importante è che adesso ci sia, dal canto suo Spielberg ha dichiarato "La sua Anita è una delle più grandi performance musicali mai filmate e una delle mie preferite. Per lei abbiamo creato un ruolo originale e ci sentiamo più che fortunati che Rita porti i suoi straordinari talenti come attrice e la sua profonda comprensione di West Side Story a questa produzione in qualità di produttrice esecutiva".

Le riprese inizieranno l'estate prossima, e a questo punto aspettiamo presto l'annuncio di altri membri del cast. Due protagonisti dell'originale Russ Tumblyn e Richard Beymer, li abbiamo rivisti di recente in Twin Peaks, ma dati i loro percorsi attoriali e le loro scelte di vita,dubitiamo fortemente di ritrovarli nel film di Spielberg.

