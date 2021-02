Nel trailer di SAS: Red Notice Sam Heughan contro i terroristi di Ruby Rose nel tunnel della Manica

News Cinema

Magnus Martens dirige un team di ottimi attori britannici nel teso thriller sul terrorismo SAS: Red Notice, una produzione Sky Original, di cui è appena arrivato il trailer originale.

In America questo SAS: Red Notice, di cui vi mostriamo il trailer, uscirà on demand il 16 marzo e sembra piuttosto interessante. Si tratta di un thriller britannico sul terrorismo, diretto dal norvegese Magnus Martens, che in America ha firmato molti episodi di serie tv come lo spin-off di The Walking Dead, oltre a Fear The Walking Dead, Agents of SHIELD e Luke Cage.

Il cast è composto da alcuni dei nomi migliori del cinema e della televisione british, come Andy Serkis, Sam Heughan, Tom Wilkinson, Hannah John-Kamen e, nel ruolo della bad girl, l'australiana Ruby Rose.

Questa la trama:

Tom Buckingham (Heughan), un agente delle forze speciali, porta la dottoressa Sophie Hart da Londra a Parigi per chiederle di sposarlo. Quando il loro treno è nel mezzo del tunnel della Manica, Grace Lewis (Rose) e il suo team di criminali di guerra pesantemente armati prendono controllo del treno e tengono in ostaggio centinaia di passeggeri. Grace minaccia di rivelare i più oscuri segreti del governo britannico e far saltare in aria il tunnel se le sue richieste di riscatto non verranno accolte. Disarmato e tagliato fuori dalla sua squadra antiterrorismo, Tom è l'unica speranza che Sophie e gli altri passeggeri hanno di uscirne vivi. Tratto dal romanzo best-seller dell'ex agente SAS Andy McNab, SAS: Red Notice è un ritratto autentico e provocatorio di un'operazione di emergenza e della mentalità particolare di cui Tom ha bisogno per sopravvivere.