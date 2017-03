Nel trailer di Churchill Brian Cox è lo statista inglese

Come spesso accade a Hollywood, ci sono ben due progetti biografici dedicati a sir Winston Churchill, il leggendario statista britannico nell'era più cupa della storia europea contemporanea. Uno di intitola Darkest Hour, è diretto da Joe Wright ed è ambientato prima dell'ingresso della Gran Bretagna nella seconda guerra mondiale. Protagonista ne è Gary Oldman che ha dovuto essere pesantemente truccato per assomigliare al personaggio. Poi c'è un altro film, che è quello di cui vi mostriamo il trailer: si intitola semplicemente Churchill, è diretto da Jonathan Teplitzky e interpretato dal più somigliante Brian Cox, attore di grande talento che abbiamo visto di recente anche nell'horror Autopsy. Del cast fanno parte anche Miranda Richardson (Clementine Churchill), James Purefoy (re George VI), John Slattery (Dwight Eisenhower).

Questa la trama del film che uscirà in America e Inghilterra nel giugno di quest'anno:

Giugno 1944. Le Forze Alleate sono quasi pronte: un milione di soldati vengono segretamente radunati nella costa meridionale della Gran Bretagna, pronti ad invadere l'Europa occupata dai nazisti. C'è solo un uomo in mezzo: Winston Churchill. Timoroso di ripetere, in seguito a un suo disastroso ordine, la carneficina del 1915, in cui oltre 500.000 soldati furono uccisi sulle spiagge di Gallipoli. Esausto da anni di guerra e afflitto da depressione, Churchill è un'ombra dell'eroe che ha resistito al Blitzgrieg di Hilter. Se il D-Day dovesse fallire, è terrorizzato dall'idea di essere ricordato come l'artefice di una strage. Solo il sostegno incrollabile della brillante e infaticabile moglie di Churchill, Clementine, può fermare il collasso fisico e mentale del primo ministro.