Nel trailer dell'horror The Toll si paga un pedaggio di sangue

Nel trailer dell'horror The Toll, diretto da Michael Nader, i protagonisti si trovano in un bosco che appartiene a The Toll Man, l'essere soprannaturale che richiede un pedaggio.

Ed ecco il trailer di un nuovo horror, The Toll, che stavolta mescola atmosfere notturne in un bosco popolato da un'entità soprannaturale, chiamato the Toll Man, letteralmente l'uomo del pedaggio.

Nel film diretto da Michael Nader una giovane donna (Jordan Hayes) e il suo autista di car-sharing (Max Topplin) si trovano all'improvviso bloccati in un bosco dopo aver apparentemente investito qualcuno e - ovvio - con le apparecchiature elettroniche che smettono di funzionare. Sono finiti in un mondo in cui le regole umane non valgono perché quel bosco appartiene a un'entità soprannaturale.

In America The Toll uscirà in cinema selezionati e in digitale il 26 marzo, seguito il 30 da un'uscita in Blu-Ray e DVD. A occhio e croce non ci sembra un film indimenticabile, ma chi ama gli horror è costretto spesso a non andare troppo per il sottile, come sappiamo.