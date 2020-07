Nel trailer dell'horror Blind un altro assassino mascherato

News Cinema

Si chiama Pretty Boy il killer mascherato dell'horror Blind di Marcel Walz di cui vediamo il trailer.

Ma quanti assassini mascherati esisteranno nella storia del cinema horror e thriller? Una volta ci abbiamo provato, a contare almeno i più famosi, in questo articolo. Adesso sta per arrivarne un altro in Blind, dove il killer viene chiamato Pretty Boy a causa della maschera che indossa.

Del film di Marcel Walz, presentato al Frightfest inglese, scritto da Joe Knetter e interpretato da Sarah French, Jed Rowen, Caroline Williams e Tyler Gallant, è appena arrivato il trailer. La storia aggiunge un altro classico topos dell'horror: la protagonista cieca in balia di un maniaco, che, per di più, è un'ex star del cinema. Questa la trama:

Faye è un'ex attrice che ha perso la vista e la sua carriera stellare per colpa di una chirurgia laser riuscita male (mah, ndr). Mentre cerca di rimettere insieme la sua vita solitaria e in preda al panico e vive da sola nella sua casa di sogno sulle Hollywood Hills, viene aiutata dalla sua amica cieca Sophia e dal suo fisioterapista muto, Luke. Nessuno di loro è però al corrente del fatto che c'è un ammiratore infatuato che vive nella sua cantina. E il Pretty Boy mascherato non aspetta che scenda la notte per fare finalmente la sua prima mossa.

Questo è il breve (e assai confuso) trailer di Blind, che uscirà in Inghilterra a novembre e che probabilmente vedremo tra un po' di tempo in streaming.