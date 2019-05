Nel terzo Spider-Man la Sony potrebbe inserire Venom!

Continua a circolare in maniera sempre più insistente la voce che la Sony voglia finalmente inserire Venom in un terzo capitolo di Spider-Man. Il che non sarebbe poi una mossa del tutto azzardata visto che lo standalone sull’acerrimo rivale alieno dell’Uomo Ragno si è rivelato un successo economico probabilmente maggiore del previsto. Ricordiamo infatti che il film diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Tom Hardy, Michelle Williams e Riz Ahmed lo scorso anno ha incassato in tutto il mondo ben 855 milioni di dollari, cifra sorprendentemente vicina agli 880 guadagnati da Spider-Man: Homecoming.

Perché dunque non fare incontrare Spider-Man e Venom in un duello cinematografico? Ricordiamo che la Sony ha già dato avvio alla pre-produzione di Venom 2, che vedrà Woody Harrelson interpretare il “villain” Carnage, come aveva già mostrato la scena post-titoli di coda del film originale. Intanto è in uscita imminente Spider-Man: Far From Home, dove oltre ai protagonisti Tom Holland e Zendaya vedremo anche Jake Gyllenhaal nel ruolo di Mysterio e Samuel L. Jackson tornare a interpretare Nick Fury.

Appaiono invece piuttosto infondate le voci che vogliono Deadpool in un ruolo di supporto in Spider-Man 3. Perché la Disney/Fox dovrebbe “prestare” il supereroe alla rivale Sony? Se mai rivedremo il più sboccato degli X-Men al cinema, sarà sicuramente in una produzione Disney/Marvel/Fox. E anche questa ipotesi, per quanto decisamente più logica, appare comunque improbabile…