Nel terzo Spider-Man ci sarà anche Alfred Molina, il Dottor Octopus del film del 2004

News Cinema

Direttamente da Spider-Man 2 del 2004, Alfred Molina riprenderà il ruolo del Dottor Octavious nel terzo Spider-Man con Tom Holland.

Forse non sapete che ogni tentativo di classificare i film di Spider-Man degli ultimi 20 anni, ha sempre prodotto lo stesso risultato: il miglior film con l'Uomo Ragno è Spider-Man 2 del 2004, il secondo della trilogia con Tobey Maguire firmata da Sam Raimi.

È dunque una felice notizia quella che arriva dagli Stati Uniti secondo la quale Alfred Molina, che interpreta in quel film il Dottor Otto Octavious noto nel suo alter ego malefico come Doc Octopus, farà parte del cast del prossimo Spider-Man con Tom Holland.

Questo ingresso di Molina va ad affiancare la già scioccante presenza di Jamie Foxx, confermato un paio di mesi fa nel ruolo di Electro che aveva ricoperto nell'altra versione di Spidey, quella con Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb, uscito in sala nel 2014.

Che cosa sta succedendo? Direte voi. Succede che si fa sempre più concreta l'ipotesi del multiverso con differenti mondi paralleli che si incrociano, più o meno come accaduto nel fantastico film d'animazione (nonché vincitore di un Oscar) Spider-Man: Un nuovo universo.

Leggi anche Spider-Man 3: Jamie Foxx "riprende" il ruolo di Electro nel film con Tom Holland

Sappiamo inoltre che il Dottor Strange di Benedict Cumberbatch sarà coinvolto nella trama del film, prima di approdare al secondo titolo a lui dedicato Doctor Strange: Nel multiverso della pazzia (peraltro diretto da Raimi). In questo caso il titolo esplicita chiaramente diverse dimensioni narrative e ci sarebbe da scommetere che i due film possano essere collegati in questo senso. A questo punto, l'idea che Tobey Maguire e Andrew Garfield possano fare anche loro un'apparizione nei rispettivi costumi, non sembra più tanto ridicola.

Come per Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, è Jon Watts il regista che sta dirigendo Tom Holland nel costume rosso e blu nel terzo Spider-Man, ancora senza titolo e attualmente in fase di riprese. L'uscita al cinema è prevista per il 17 dicembre 2021.