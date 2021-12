Nel segno del dollaro: James Cameron racconta come riuscì ad avere l'ok per Aliens

News Cinema

Aliens - Scontro finale è considerato a tutt'oggi uno dei migliori sequel mai realizzati. Da anni circolava una storia sul titolo e adesso James Cameron conferma la leggenda e racconta come convinse i dirigenti a dargli il via libera.

Nel 1984, quando uscì il suo secondo film, Terminator (sul primo, Piraña Paura, meglio sorvolare), James Cameron aveva trent'anni ed era un giovane regista talentuoso, sicuro di sé e molto convincente. Lo dimostra l'aneddoto, da lui stesso raccontato in dettaglio, su come riuscì a convincere i dirigenti della Fox a fargli realizzare Aliens - Scontro finale, uscito 35 anni fa e tutt'ora considerato uno dei sequel migliori della storia del cinema, pari se non superiore all'originale (di cui replicò gli incassi). Da tempo circolavano storie in merito al "pitch" con cui Cameron ottenne il via libera al progetto, partendo dal titolo, ma ecco come andò, secondo le stesse parole del regista in un'intervista a Cinemablend.

James Cameron racconta il pitch vincente per Aliens . Scontro finale

A seguito dell'enorme successo di Terminator, i dirigenti della Fox ricevettero James Cameron che aveva le idee molto chiare per il sequel di un'altra hit dello Studio, Alien di Ridley Scott. Ecco come ha raccontato il suo "pitch" oggi il regista, confermando una voce che finora non era mai stata ufficializzata, ovvero che avesse tracciato due righe sulla S di Aliens per trasformarla nel segno del dollaro:

Sì, è vero. Fu un'idea estemporanea. In realtà lo scrissi sul retro di una sceneggiatura o su un documento di presentazione, forse il trattamento, non ricordo bene. Ero seduto al tavolo con tre produttori, nell'ufficio di quello che all'epoca era il capo della 20th Century Fox. E dissi "ragazzi, ho un'idea per il titolo, è questo". E scrissi Alien in grandi lettere a stampatello. Ci misi una S finale e glielo feci vedere dicendo: "voglio chiamarlo Aliens, perché non ce n'è solo uno. Ora ce n'è un intero esercito e questa è la grande differenza. È molto semplice e molto evidente". E poi dissi "Ma ecco in cosa si tradurrà". E tracciai due righe attraverso la S per trasformarla nel simbolo del dollaro. Quello fu il mio pitch. E quanto pare funzionò! Infatti accettarono il titolo, non lo misero mai in discussione. Il resto è storia.

Da notare che solo i poco lungimiranti distributori italiani aggiunsero "Scontro finale" a un titolo già di per sé perfetto. Il breve ma efficace discorso di James Cameron, con l'equivalenza "più alieni uguale più dollari", bastò a convincere i produttori dello Studio, che probabilmente non lessero neanche la sceneggiatura, e concessero mezzi e fiducia al giovane regista. .