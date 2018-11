Nel remake del Re Leone c'è un personaggio nuovo, doppiato da Amy Sedaris

Dopo la pubblicazione del trailer del Re Leone e i relativi entusiasmi, dai più esigenti è stato fatto notare che, stando almeno a quelle poche sequenze, il film di Jon Favreau in uscita il 21 agosto 2019 sembra un remake inquadratura per inquadratura del Re leone originale del 1994. Accogliamo quindi con molto cauto giubilo la notizia riguardante l'inserimento di un nuovo personaggio non visto nel film di Rogers Allers & Robert Minkoff: si tratta di un piccolo roditore africano, noto negli States come "elephant shrew". Nella versione originale avrà la voce di Amy Sedaris, con una lunga militanza nei cartoon, dopo Chicken Little, Shrek Terzo e ultimamente il ruolo di Carolyne in BoJack Horseman.

Non ci risulta che il semitopolino dal lungo muso abbia un nome da battaglia italiano, ma la sua denominazione scientifica è Macroscelididae. Non sappiamo che ruolo possa avere il "topolino" nella vicenda che pare seguire passo per passo la storia originale, ma ipotizzeremmo una parte da totale comprimario. Saremmo molto felici di essere smentiti, però dubitiamo che possa mai eclissare Timon & Pumbaa, riconfermati e tanto popolari da spingere probabilmente la Disney a giocarseli per un altro trailer più a ridosso dell'uscita. Ricordiamo che il 2019 dei remake Disney si aprirà prima il 28 marzo col rifacimento di Dumbo a cura di Tim Burton.



Il Re Leone: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD